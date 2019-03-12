Пекин, 12 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану временный поверенный в делах постпредства КНР при ООН У Хайтао призвал к развитию внутриафганского политического диалога и поддержке мировым сообществом президентских выборов в этой стране, сообщает 12 марта Синьхуа.

Кабул

По мнению китайского дипломата, Афганистан переживает ключевой момент в своей новейшей истории. Он выразил поддержку Независимой избирательной комиссии Афганистана. «Стороны в Афганистане должны принять совместную ответственность за стабильность и урегулирование разногласий путем переговоров», — подчеркнул У Хайтао.

Напомним, что подготовка президентских выборов в Афганистане продолжается в сложных условиях, которые созданы сохраняющимся военным присутствием в стране США и НАТО, а также продолжением гражданской войны.