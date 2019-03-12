Дублин, 12 марта, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирландии призвало к «терпению и спокойствию» в ответ на провал соглашения по Brexit в парламенте Великобритании, 12 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Это тяжелое поражение. Теперь нам нужно сохранять терпение и спокойствие, чтобы процесс в Вестминстере пошел своим чередом», — заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта палата общин повторно отклонила предложенную Терезой Мэй сделку по Brexit. Возможно, провал был последним — Евросоюз уже отказался продолжать переговоры.

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