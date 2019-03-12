Вашингтон, 12 марта, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2020 года. Об этом сегодня, 12 марта, пишет The Hill со ссылкой на одного из конгрессменов от Демократической партии, который якобы сделал аудиозапись разговора с Байденом.

Marc Nozell Джозеф Байден

Конгрессмен утверждает, что 76-летний Байден заявил, что собирается «использовать шанс» и намерен бороться на выдвижение от демократов. Также конгрессмен уверяет, что Байден предложил ему обсудить стратегию своей возможной предвыборной кампании, но при этом не уточнил, когда он собирается объявить о своем выдвижении.

Напомним, что выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент США Дональд Трамп намерен переизбраться. Что касается вероятных кандидатов от Демократической партии, то их список пока очень широк и явных фаворитов не просматривается.

Байден хотел выдвинуть свою кандидатуру ещё в 2008 году и даже участвовал в праймериз, но тогда другой кандидат от демократов — Барак Обама предложил Байдену пойти вместе с ним на выборы в качестве вице-президента, и тот согласился. Обама победил, и Байден был вице-президентом с 2009 по 2017 год.