Брюссель, 12 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Евросоюз не намерен продолжать переговоры с Великобританией после провала второй версии соглашения о Brexit в британском парламенте, 12 марта передает агентство Reuters.

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«ЕС сделал все возможное… Тупик может быть разрешен только в Великобритании», — заявил представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

Барнье отметил, что для стран Евросоюза теперь «важнее, чем когда-либо прежде» подготовка к «разводу» с Великобританией без соглашения о выходе.

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