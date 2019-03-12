Бишкек, 12 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Киргизии без учета фермерских хозяйств по итогам 2018 года превысил 140 млрд 512 млн сомов (более 132,9 млрд рублей) или 38,2% ВВП. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев.

По словам высокопоставленного чиновника, при этих подсчетах не учитывался вклад фермерских хозяйств республики.

Также он сообщил, что в минувшем году в стране насчитали 11 356 малых и средних предприятий и 480,6 тысячи киргизстанцев, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также еще 398,1 тысячи индивидуальных предпринимателей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году объем ВВП Киргизии составил 557,1 млрд сомов (527 млрд рублей по текущему курсу) и вырос на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что по информации торгово-промышленной палаты, доля теневой экономики в Киргизии достигает 60%. Столь высокий показатель обусловлен неэффективными решениями, излишне частыми проверками и коррупцией в госорганах.

Между тем, в правительстве утверждают, что этот показатель значительно ниже. Так, по словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, в настоящее время в «тени» находится 24% экономики республики.