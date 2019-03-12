Москва, 12 марта, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч. Об этом он заявил журналистам сегодня, 12 марта.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об ужесточении наказания за превышение скоростного режима обсуждается уже давно. Сейчас в России есть лимит так называемого безопасного превышения — если автолюбитель превысил скорость на 20 км/ч и менее, то его не штрафуют.

Однако и в Минтрансе, и в МВД начали говорить об отмене этого лимита или хотя бы его понижении до 10 км/ч.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что полностью поддерживает данную инициативу и вообще считает, что любые лимиты в этом вопросе надо отменить.

«Превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%», — сказал глава ГИБДД.

При этом Черников отметил, что ужесточать штрафы нужно только после того, как будет проведена тщательная проверка и переаттестация всех автодорог. На это может уйти два года.