Нью-Йорк, США, 12 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закончил торги разнонаправленно, 12 марта передает агентство Reuters.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 94,32 пункта (0,37%), до 25 556,56 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,41 пункта (0,30%), до 2791,71 пункта, индекс Nasdaq вырос на 32,97 пункта (0,44%), до 7591,03 пункта.

Индекс Dow Jones снизился из-за рухнувших котировок Boeing, остальные индексы выросли благодаря намерению ФРС США сохранить «мягкую политику» в отношении базовой процентной ставки.

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