Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга поменял ответчика в иске о защите чести и достоинства депутата заксобрания Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову. Это произошло по ходатайству истца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

Напомним, Резник требует официальных опровержений и компенсации в 1 рубль от Беглова за слова чиновника о том, что в январе 2019 года депутат якобы высказался за целесообразность сдачи Ленинграда фашистам во время блокады.

Теперь в иске ответчиком Беглов значится не как должностное лицо, а как физическое, без приставки «врио губернатора», так как ранее Смольнинский районный суд уже отказал в удовлетворении похожего иска, мотивируя тем, в частности, что не было установлено, публично ли выступал Беглов, как врио губернатора, или же речь идет о личной беседе, аудиозапись которой попала в сеть.

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При рассмотрении иска в Невском районном суде Резник ходатайствовал о рассмотрении материалов с сайтов «Пятого канала», телеканалов «Санкт-Петербург» и НТВ, чтобы доказать, что выступление Беглова в госпитале для ветеранов войн было публичным. В качестве свидетелей выступления истец попросил привлечь присутствовавших в зале вице-губернатора Анну Митянину, главу комитета по соцполитике Александра Ржаненкова и других чиновников.

Кроме того, в распоряжении сторон оказалась полная аудиозапись выступления Беглова. Ранее Смольнинский суд также указал, что в иске должно быть отказано из-за фрагментарности аудиозаписи. Однако Невский районный суд пока отложил вопрос об удовлетворении этого ходатайства.

Судья предложила сторонам пойти на мировую, депутат Резник объявил, что согласен на это, если Беглов принесет ему извинения, но представители ответчика этот вариант рассматривать отказались, потребовав вообще прекратить процесс.

В своем отзыве адвокат врио губернатора Наталья Шатихина указала, что оба иска по существу требований идентичны, а решение Смольнинского суда — отказать в удовлетворении — еще не вступило в законную силу. То есть, как она утверждает, дело все равно будет рассмотрено либо Смольнинским районным судом, либо Санкт-Петербургским городским судом.

«При таких обстоятельствах рассмотрение Невским районным судом города Санкт-Петербурга исковых требований в отношении как временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, так и правительства Санкт-Петербурга не имеет смысла и не обеспечивает цели процессуальной экономии правосудия», — написала она.

Отметим, второй иск Резника отличается от первого наличием второго ответчика в лице медиаресурса «Мы можем.ру», а также тем, что ответчик оспаривает правомерность распространения указанных сведений через СМИ. Невский районный суд отложил заседание до 4 апреля.

Заседание же в Смольнинском районном суде было завершено в рекордные сроки, как отмечала сторона истца. Адвокат Натэла Пономарева также утверждает, что суд отказался приобщить к делу какие-либо доказательства позиции истца и отложить процесс для предоставления других доказательств, например, полной аудиозаписи выступления врио губернатора.