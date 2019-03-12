Лондон, 12 марта, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Парламент Великобритании отклонил измененное соглашение по Brexit, предложенное правительством Терезы Мэй, 12 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Члены палаты общин отклонили предложение по сделке с Брюсселем 391 голосом против 242.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 марта Мэй заявила, что второй отказ парламента принять сделку может означать «конец Brexit».

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