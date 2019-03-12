Тбилиси, 12 марта, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Грузия добились повышения стоимости транзита российского газа в Армению, а также снижения цены закупки российского газа. Об этом сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая рассказала о деталях соглашения с российской компанией «Газпром» о транзите газа в Армению через грузинскую территорию, сообщает Sputnik.

gazprom.ru Газовый «вентиль»

Одной из задач на переговорах, по ее словам, было улучшение условий Грузии.

«Мы добились улучшения по обеим позициям — стоимость транзита, которую нам платят, увеличилась, а цена закупки российского газа уменьшилась. Это в том случае, если частный бизнес заинтересуется этой альтернативой», — сказала Турнава на брифинге.

Конкретных цифр министр экономики называть не стала, сославшись на коммерческую тайну.

Срок предыдущего двухлетнего соглашения между компанией «Газпром» и правительством Грузии на транзит газа в Армению истек 31 декабря 2018 года. В последнее время Грузия получает плату за транзит газа деньгами, а не газом, как это было прежде.