Москва, 12 марта, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности. Об этом говорится в сообщении МИД России, который выпустил соответствующее предупреждение российским гражданам, направляющимся в Азербайджан.

Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц, поясняет российский МИД.

«Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан Российской Федерации игнорируются», — говорится в предупреждении.

С учетом изложенных обстоятельств ведомство настоятельно рекомендует российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет множество граждан России с армянскими корнями или фамилиями задерживались в аэропорту Азербайджана, и после длительных выяснений обстоятельств им отказывали во въезде в страну.