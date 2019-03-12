Санкт-Петербург, 12 марта, 2019, 22:03 — ИА Регнум. X Всеросийский фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи» проходит с 11 по 15 марта в Санкт-Петербурге. Организатором конкурса является Институт музыки театра и хореографии РГПУ имени А. И. Герцена.

Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена

Конкурс ежегодно собирает детские, юношеские и взрослые хоровые коллективы со всего Северо-Запада и других частей России. В этом году в конкурсе принимают участие 40 хоров и ансамблей из Белгорода, Казани, Москвы, Петрозаводска, Рыбинска, Соснового Бора, Сызрани и Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 11 марта в концертном зале института. Перед этим прошла традиционная конференция «Научно-практические аспекты современного хорового искусства и образования», на которой музыкальные педагоги и творческие работники поделились опытом и наметили пути дальнейшего развития этого древнего и вечного искусства.

12 марта в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоялся хоровой концерт в рамках нового проекта ассамблей — Хорового фестиваля им. А. В. Михайлова.

13 и 14 марта в Концертном зале ИМТиХ будут проходит конкурсные прослушивания коллективов-участников. Лауреаты и дипломанты конкурса будут объявлены 15 марта на торжественной церемонии закрытия Герценовских ассамблей в колонном зале РГПУ имени А. И. Герцена.