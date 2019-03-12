Париж, 12 марта, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Франция и Германия присоединились к числу стран, запретивших полеты Boeing 737 MAX8 после катастрофы в Аддис-Абебе, 12 марта передает агентство Reuters.

pjs2005 Boeing 737-8 MAX

Ранее запрет эксплуатации модели 737 MAX8 ввели Ирландия, Австрия, Норвегия, Сингапур, Австралия, Малайзия, Оман, Китай, Индонезия и Эфиопия.

Ожидается, что в ближайшее время по катастрофе в Эфиопии сделает заявление Европейское агентство по авиационной безопасности.

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