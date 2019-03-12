Киев, 12 марта, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Новый посол Польши Бартош Цихоцкий прибыл на Украину для выполнения своих обязанностей.

Gov.ua Василь Бондар и Бартош Цихоцкий

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 марта.

Согласно информации ведомства, копии верительных грамот у новоназначенного посла Польши на Украине принял заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, что 8 марта министерство иностранных дел официально номинировало Цихоцкого на должность.

В декабре прошлого года президент Польши Анджей Дуда, комментируя смену посла на Украине, заявил следующее:

«Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, являющийся заместителем министра иностранных дел, занял этот пост, так что это фактически усиление этого политического представительства, а также, безусловно, укрепление отношений с министерством иностранных дел».

Нужно отметить, что на Украине отношение к Цихоцкому в целом крайне настороженное из-за достаточно радикальной и непримиримой позиции польского дипломата (по образованию историка) по ряду исторических вопросов: от Волынской резни до героизации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце февраля в статусе кандидата на пост посла Польши на Украине Бартош Цихоцкий дал интервью, в котором заявил, что его страна приучила Украину, что не настаивает на своих интересах и что Украине «позволено больше». Также дипломат отметил, что украинское общество неправильно поняло последние изменения в Польше.

«В Киеве… недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ к традиционным ценностям… В то же время украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы», — сказал он.

Польша с помощью нового посла собирается увеличить свое присутствие на Украине, причем речь идет в основном о политическом, но также и об информационном присутствии, — заявлял ранее украинский политический эксперт Владислав Сердюк.

«Украинская дипломатия, отвечающая за польское направление, как бы прискорбно это ни звучало, не готова к такому раскладу от слова «совсем». Цихоцкий будет усиленно продвигать нынешнюю агрессивную историческую политику Польши, и количество двухсторонних конфликтов при существующем положении дел увеличится. Разве что украинское правительство чудесным образом осознает, что в нынешнем положении нашей страны партнерами не раскидываются», — констатировал эксперт.