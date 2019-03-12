Киев, 12 марта, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Украинские политологи отмечают в соцсети Фейсбуке лидерство и важную роль шоумена Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В частности, политолог Юрий Романенко считает, что появление Зеленского связано с общемировой тенденцией, когда «всё старое идет на свалку истории».

«Чем хороши эти выборы. Во-первых, есть реальная конкуренция. Есть альтернативность. Есть интрига! Во-вторых, старое государство трещит по швам. Люди реально устали от болтовни. Парламентские выборы будут еще интереснее. Зе обозначил тенденцию, которая видна везде в мире — старое идет на свалку истории в очередной раз. В-третьих, реально пахнет переменами в нашем затхлом королевстве. У многих эти перемены вызывают ужас, потому что мы заходим на неизведанное, опасное пространство, но такова судьба каждого, кто сталкивается с необходимостью кардинальных изменений в своей жизни», — пишет Романенко.

Кроме того, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко сообщил, что среди украинских избирателей, которые не определились, треть доверяет шоумену Зеленскому, что является самым высоким показателем.

«Короткий комментарий относительно рейтинговых тенденций по данным последнего опроса соцгруппы «Рейтинг». Зеленский сохраняет лидерство со стабильным рейтингом (около 25% от активных избирателей) и с заметным отрывом от ближайших преследователей. У него не такая плохая ситуация с возможной явкой на выборы его сторонников, как казалось, хотя потенциальные риски всё же есть. Обращу внимание на то, что среди тех избирателей, которые не определились, треть доверяет именно Зеленскому, и это самый высокий показатель», — отметил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса украинской социологической группы «Рейтинг», Зеленский занимает первое место в президентском рейтинге. При этом за первую неделю весны укрепили позиции лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, тогда как рейтинг президента Петра Порошенко остался на прежнем уровне.

Так, Зеленского поддерживают 24,7% тех опрошенных, кто уже определился с симпатиями и собирается голосовать. На втором месте идет Тимошенко с показателем 18,3%, а Порошенко замыкает тройку лидеров со своими 16,8%. За Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3% респондентов, у лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 9,9%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 5,7%, у экс-главы контрразведки Украины Игоря Смешко — 3,3%.

Зеленскому симпатизируют те, кто будет голосовать впервые: это почти каждый 10-й избиратель кандидата. Также за него хотят голосовать те, кто нечасто ходит на выборы.