Нью-Йорк, США, 12 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Сотрудничество Евросоюза с Организацией Объединённых Наций вызывает сомнение в способности ЕС играть в регионе и в мире сколь нибудь самостоятельную и конструктивную роль, заявил 12 марта постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Такое заявление Василий Небензя сделал в ходе заседания Совбеза ООН по взаимодействию Европейского союза с этой международной организацией.

«За последние годы накопился целый ряд вопросов о способности ЕС играть конструктивную роль на континенте и в мире в целом. Создается впечатление, что это солидное и экономически мощное объединение никак не может нащупать самостоятельную политическую линию», — сказал российский постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Европейский парламент (ЕП) одобрил документ «О политических отношениях Евросоюза и России» с утверждением, что Россия перестала быть стратегическим партнером для Европы, и с призывом к странам ЕС остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».