Краснодар, 12 марта, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Открытое горение в складских помещениях в Краснодаре ликвидировано в 18:45 12 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складе в Краснодаре

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складе в Краснодаре

По уточненным данным, сообщение о возгорании в складском помещении в районе рубероидного завода в проезде Майский поступило на пульт дежурного в 15:48. Уже через десять минут на место пожара прибыли первые подразделения. Горела бумажная и полиэтиленовая тара.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складе в Краснодаре

Огонь охватил в общей сложности 1400 кв. м — на месте пожара работают 144 человека, 40 единиц техники. Тушение возгорания ведется по повышенному номеру: в готовность приведена авиация МЧС России. К месту пожара следует пожарный поезд, также к месту направлена лаборатория для замеров ПДК. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 18:02 спасателям удалось локализовать пожар, в 18:45 объявлено о ликвидации открытого горения.