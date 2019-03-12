Лондон, 12 марта, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «Brexit может быть потерян» при очередном отказе парламента поддержать соглашение с Брюсселем, 12 марта передает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

«Если голосование не будет пройдено сегодня вечером, если эта сделка не будет принята, то Brexit может быть потерян», — заявила Мэй в палате общин.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта текущего года, однако между Лондоном и Брюсселем так и не согласовано соглашение о выходе — сделка несколько раз была отвергнута британским парламентом.

Читайте также: Мэй согласовала с Еврокомиссией поправки к соглашению по Brexit