Нью-Йорк, США, 12 марта, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что любые военные действия как внутри Венесуэлы, так и со стороны совершенно недопустимы. Об этом Могерини сказала сегодня, 12 марта, на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Военное развитие ни внутри страны, ни за ее пределами не является приемлемым для Венесуэлы. Решение не может и не должно быть навязано извне», — сказала Могерини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Вице-президент США Майк Пенс велел спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо провозгласить себя президентом, что тот и сделал. Однако с ходу захватить власть не удалось. Сейчас противостояние продолжается, однако проамериканская оппозиция под давлением США собирается продолжать протесты.

На фоне неудач американцы прямо заявляют, что не исключают военного вторжения в Венесуэлу.