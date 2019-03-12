Липецк, 12 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Генеральный директор фонда капитального ремонта жилых домов Липецкой области Александр Козин был уволен учредителем фонда — региональным управлением ЖКХ — «из-за большого количества жалоб липчан на капремонт домов». Как сообщил портал Gorod48, об этом заявила начальница профильного управления Евгения Бадулина.

Kapremont48.ru Александр Козин

Исполнять обязанности гендиректора фонда назначен Константин Востриков, который до этого работал заместителем начальника регионального управления энергетики и тарифов.

Ранее Козин сообщил, что его уволили без его ведома, и заявил о намерении восстановить свои права в суде. На официальном сайте регионального фонда капремонта он всё ещё указан как генеральный директор. Между тем суд дал разрешение отменить постановление о прекращении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении Козина. Дело в отношении Козина было возбуждено в 2017 году по заявлению Липецккомбанка и затем прекращено. Сейчас этот же банк является инициатором процедуры банкротства в отношении Козина.

Александр Козин был назначен директором регионального фонда капремонта в 2013 году. До этого он входил в совет директоров ЛЗСК «Оконные системы» и был депутатом областной думы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после прокурорской проверки деятельности фонда было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». В работе организации выявили факты незаконного заключения договоров с подрядчиками без конкурса, несоответствие выполненных работ требованиям качества, незаконное привлечение сторонних средств и отсутствие санкций в отношении подрядчиков, нарушивших договор.

Позже стало известно о ещё одном уголовном деле — по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2017 году компания-подрядчик похитила у фонда более миллиона рублей, предоставив заведомо ложные сведения об объёмах выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.