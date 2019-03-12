Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 12 марта, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Прокуратура Ямала организовала проверку факта падения глыбы снега на девочку в детском саду города Муравленко. Ребёнок отделался испугом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

sharonang Лед на крыше

Сход снега с крыши произошёл во время дневной прогулки воспитанников детского сада «Солнышко». По данному факту по поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа организовано проведение надзорных мероприятий.

Будет дана оценка действиям руководства детсада в части своевременной уборки прилегающей территории и крыш от снега и наледи. Кроме того, решается вопрос об обращении в интересах ребенка в суд за взысканием компенсации морального вреда в связи с причинёнными нравственными страданиями.