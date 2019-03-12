Рим, 12 марта, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Средний возраст рождения первого ребенка в Италии — 31,1 года, это самый высокий показатель в Евросоюзе, сообщает информагентство ANSA во вторник, 12 марта, со ссылкой на данные европейской статистики по итогам 2017 года.

Марк Шагал. Рождение. 1910

Чуть раньше, чем в Италии, рожают первого ребенка в Испании (30,9 лет), Люксембурге (30,8), Греции (30,4) и Ирландии (30,3).

7,3% детей Италии были рождены женщинами в возрасте сорока лет и более — это второй показатель в ЕС после Испании (7,4%).

Лишь 1,6% детей были рождены гражданками в возрасте младше 20 лет — ниже, чем в Италии, этот показатель только в Словении (1,5%).

Средний показатель рождаемости в Италии — 1,32 ребенка на одну женщину. Хуже показатели только на Мальте (1,26) и в Испании (1,31).

Ни в одной стране ЕС этот показатель не превышает отметки «2» (необходимого для естественного воспроизводства населения). Наиболее благоприятная ситуация — во Франции (1,90).

Всего в Евросоюзе в 2017 году родились 5 миллионов 75 тысяч детей. В сравнении с данными 2016 года этот показатель сократился на 73 тысячи. 45% родившихся — первенцы, 36% — вторые дети в семье, 19% — третьи или последующие. Население Евросоюза составляет около 513 миллионов человек.

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