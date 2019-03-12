Берлин, 12 марта, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Крупнейший в мире туристический концерн Tui принял решение отменить все перелеты на самолетах Boeing 737 Max 8 после того, как в Великобритании отменили все перелеты данных машин. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает DPA.

Bathara Sakti Boeing 737 Max 8 авиакомпании «Lion Air»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. Все они погибли. Среди них были граждане 35 государств, в том числе трое граждан России.

Это уже вторая катастрофа Boeing 737 Max 8 за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Что именно послужило причиной авиакатастрофы, в данный момент устанавливается, однако в СМИ циркулируют данные о том, что в программном обеспечении Boeing 737 Max 8 могут быть критические ошибки, которые и привели к этим двум авиакатастрофам.

Полеты данных машин уже приостановлены в Великобритании, Китае, Индонезии, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии и Омане.

Крупнейший в мире туроператор Tui решил отменить все перелеты на данных машинах.

«Этот шаг охватывает все авиакомпании концерна», — сказано в сообщении.