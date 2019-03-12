Ижевск, 12 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Воссозданный в последнее время высокий научно-технический и производственный потенциал предприятий военно-промышленного комплекса необходимо сохранить в условиях грядущего сокращения государственного оборонного заказа, заявил 12 марта на совещании в Ижевске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев Николай

Отметив достигнутый высокий уровень предприятий ВПК, Патрушев подчеркнул, что их руководство слабо информировано о ситуации на отечественном и зарубежном рынках высокотехнологической продукции гражданского назначения.

По мнению секретаря Совбеза России, предприятия российского ВПК не взаимодействуют с министерствами и ведомствами России, имеющими запрос на транспортную, машиностроительную, микроэлектронную, топливно-энергетическую и медицинскую продукцию.

«В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал был сохранен, а сами предприятия ОПК уверенно смотрели в будущее, работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив», — подчеркнул Николай Патрушев.