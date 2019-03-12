Рим, 12 марта, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Еврокомиссия выступила с официальным заявлением, в котором косвенно выразила недовольство намерением правительства Италии подписать предварительное соглашение о присоединении к китайскому проекту «Один пояс — один путь», передает Affari Italiani во вторник, 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

В заявлении Еврокомиссии сказано, что КНР — не только торговый партнер Европы, но и ее конкурент, причем такой конкурент, который использует альтернативные европейским (то есть не одобряемые ЕС) методы управления.

Главы государств и правительств Европы намерены обсудить взаимоотношения с Китаем 21 марта. Буквально на следующий день, 22 марта, намечена встреча лидера КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме.

Позже лидер КНР направится во Францию. ЕС должен принять единогласное решение по «китайскому» вопросу, сказала комиссар по международным вопросам Федерика Могерини.

Ранее лидеры правящих партий Италии разошлись во мнениях относительно этого проекта. В его поддержку выступил лидер «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо, который сказал, что не стоит искать в возможном контракте политического подтекста — он имеет лишь экономическое содержание и сбалансирует товарооборот с Китаем.

Против проекта выступает лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини. Он отметил, что торговые соглашения сами по себе являются благом, но некоторых стратегических для Италии областей, в частности инфраструктуры и телекоммуникаций, возможный контракт с Китаем затрагивать не будет. Власти не допустят «колонизации Италии иностранными силами», сказал Сальвини.

Против выступил и один из лидеров партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», спикер Европарламента Антонио Таяни. По его мнению, нужно выступить в защиту общеевропейских интересов и «не поднимать руки перед китайским вторжением».

Итог дискуссии подвел премьер-министр Конте: он заявил, что предварительное соглашение будет подписано, но оно не будет нарушать обязательств Италии перед ее европейским и евроатлантическими партнерами и вообще не будет обязывать Италию ни к чему конкретному.

Решение о присоединении Италии к проекту может быть принято во время визита Си Цзиньпина в Рим в конце марта 2019 года либо месяцем позже — во время визита в Китай премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Правительство страны в условиях замедления итальянской экономики возлагает особые надежды на экономическое сотрудничество с Китаем. Итальянские эксперты больше всего обсуждают не экономические последствия соглашения, а его политический подтекст — вероятное неодобрение со стороны США.