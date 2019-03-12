Пыть-Ях, Югра, 12 марта, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Пыть-Яхе выявили очередное должностное лицо с поддельным дипломом. На этот раз фальшивый документ об образовании был обнаружен у заместителя руководителя одного из подразделений МУП «Управление городского хозяйства», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Василий Максимов. С дипломом. 1890

Установлено, что женщина представила диплом о среднем профессиональном образовании, который учебным заведением не выдавался. Как выяснилось, соответствующего образования специалист не имела. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

По аналогичной статье стал фигурантом уголовного дела в январе 2019 года бывший вице-мэр Пыть-Яха Али Джабраилов. По версии следствия, при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) он предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, который он не получал.