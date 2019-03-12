Нью-Йорк, США, 12 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Постоянные члены Совета безопасности ООН призвали стороны конфликта в Йемене приступить к незамедлительному выполнению мирного соглашения, 12 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Настоятельно призываем обе стороны добросовестно приступить к реализации (Стокгольмского соглашения — прим. ИА REGNUM ) без дальнейших задержек», — говорится в совместном заявлении постпредов России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Постоянные члены СБ ООН также призывают хуситов и «правительственную коалицию» обеспечить «безопасную и беспрепятственную» работу наблюдательной миссии ООН в Ходейде.

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