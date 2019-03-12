Москва, 12 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Число несовершеннолетних преступников в России сократилось почти на четверть за последние годы. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая 12 марта на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспризорники

«В своём выступлении детский омбудсмен отметила, что в последние годы численность выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилась на 24,5%», — сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте.

В то же время, по словам Кузнецовой, зафиксирован рост на 34,4% количества преступлений, совершённых организованной группой, а также увеличение доли несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте 14−15 лет.

Комментируя данную статистику, омбудсмен заявила о необходимости совершенствования методов профилактики преступлений несовершеннолетних и их реабилитации.

Одним из таких механизмов, по мнению Кузнецовой, может быть наставничество. Она отметила, что в настоящее время данное направление деятельности не регламентировано на федеральном уровне и предложила проработать вопрос законодательного закрепления института наставничества.

«Необходимо соблюсти золотую середину. С одной стороны, нельзя забюрократизировать процесс, а с другой — нельзя отдавать на откуп регионам, общественным организациям, частным лицам», — подчеркнула омбудсмен.

Кузнецова отметила, что решение вопроса о внесении изменений в законодательство зависит от того, насколько процесс наставничества будет признан значимым для социальной политики. В этой связи она напомнила, что президент России Владимир Путин «подчеркнул значимость наставничества», издав в 2018 году указ об учреждении знака отличия «За наставничество».