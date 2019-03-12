Рим, 12 марта, 2019, 18:46 — ИА Регнум. В 2018 году в Евросоюзе число авиарейсов, задержавшихся более чем на 15 минут, выросло на 105%, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 12 марта.

Это худший показатель за последние 10 лет, отмечает издание.

В первые два месяца 2019 года трафик авиарейсов в Европе вырос на 3%, а среднее время задержки рейса — на 70%.

Объем потерь для экономики Евросоюза вследствие задержек авиарейсов в 2018 году оценивается экспертами в 17,6 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее.

В качестве причин увеличения количества и времени задержек рейсов эксперты называют ограниченную пропускную способность аэровокзалов, нехватку персонала и его забастовки, неблагоприятные погодные условия.