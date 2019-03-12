Бишкек, 12 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Киргизии запретило читать в мечетях пятничные проповеди на любых других языках, кроме киргизского или, если возникнет такая необходимость, русского.

Shchb Мечеть. Бишкек

В муфтияте свое решение объясняют необходимостью популяризации государственного языка — киргизского.

Вероятной причиной, по которой руководство ДУМК приняло такой приказ, стали итоги проверки, проведенной комиссией в мечети города Токмак из-за жалобы местных прихожан на то, что пятничную проповедь там читали на дунганском языке.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2018 году в Киргизии насчитывалось 2811 мечетей, 51 медресе и 10 исламских вузов. За годы независимости количество мечетей в республике увеличилось в 72 раза — в 1991 году их было лишь 39.

Отметим, что за последние годы в Киргизии значительно ослабли позиции русского языка по причине того, что власти республики решили сделать акцент на более глубоком изучении киргизского и английского языков.