* талибами — запрещённая в России организация

Доха, 12 марта, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Представители США и делегаты движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласовали в Дохе на пятом раунде переговоров проект соглашения о выводе американских войск из Афганистана и о борьбе с терроризмом, сообщает 12 марта телеканал TOLOnews со ссылкой на анонимный источник.

Army.mil Американские солдаты в Афганистане

По утверждению телеканала, проект соглашения составлен на двух языках, однако его детали не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, США с марта 2001 года продолжают проводить в Афганистане военную операцию против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других различных группировок, именуя их всех террористами.

Ранее представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не будут обсуждать процесс урегулирования в стране пока не будут обозначены сроки вывода войск США из Афганистана.