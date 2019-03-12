Лондон, 12 марта, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают рост — «международный эталон» Brent преодолел $67 за баррель, 12 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 57 центов, до $67,15 за баррель. Нефть WTI поднялась на 68 центов, до $57,47 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, росту цен на нефть 11 марта способствовало заявление властей Саудовской Аравии о продолжении сокращений добычи как минимум до лета.

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