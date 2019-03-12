Красноярск, 12 марта, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 12 марта, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» состоялась официальная церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Закрытие зимней Универсиады — 2019 в Красноярске

Универсиада в Красноярске продолжалась со 2 по 12 марта. Участники из 58 стран боролись за 76 комплектов наград.

В ходе церемонии закрытия прозвучал гимн Российской Федерации, затем на арену вынесли флаги 58 государств — участников Студенческих игр. Спортсмены прошли в едином параде.

Выступили высокопоставленные чиновники, в том числе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он назвал Универсиаду большим спортивным праздником, подготовка к которому шла почти шесть лет.

«Я хочу искренне поздравить всех победителей зимней Универсиады — 2019. У вас были достойные соперники, и вы стали сильнейшими среди лучших. Но главная победа, главный итог — то, что на этих состязаниях есть чемпионы, но нет проигравших. Самая важная победа — общая, ее одержали все участники и организаторы зимней Универсиады — 2019, тренеры и врачи, судьи и зрители, тысячи волонтеров и миллионы болельщиков — те, кто вложил в нее силу и душу, кто с волнением следил за соревнованиями с трибун и по телетрансляциям, работал в Деревне Универсиады и на всех ее объектах», — отметил премьер-министр.

По информации правительства Красноярского края, Студенческие игры в Красноярске стали рекордными по числу стран-участниц.

Президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Ерёмин передали флаг FISU главе швейцарского города Люцерна Беату Цюсли, где пройдут следующие зимние Студенческие игры.

Кульминацией церемонии стало прощание с огнем Универсиады. Погасили огонь самый юный посол Студенческих игр — шестилетняя Злата Демьянова — и талисман зимней Универсиады-2019 U-Лайка.

Читайте также: «Блестящая победа» на Универсиаде: сборная России принимает поздравления

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. Победителем Студенческих игр стала Россия. Спортсмены нашей сборной завоевали 112 медалей, в том числе 41 золото. На втором месте — Южная Корея с шестью золотыми медалями (всего — 14), на третьем — Япония, завоевавшая пять золотых медалей (всего — 13). На подготовку и проведение Универсиады в Красноярске потратили порядка 80 миллиардов рублей.

Читайте также: Расходы на Универсиаду в Красноярске составили 80 млрд рублей

В том числе вложения из федерального бюджета составили около 50 млрд. С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

Читайте также: Медведев: «Универсиада дала толчок развитию Красноярска»