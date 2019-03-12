Рим, 12 марта, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Узнав о своем попадании в «черный список» граждан, которым запрещен въезд на Украину в связи с тем, что они представляют собой угрозу ее национальной безопасности, Аль Бано решил, что речь идет о первоапрельской шутке, рассказал сам музыкант в интервью Il Fatto Quotidiano во вторник, 12 марта.

Fryta 73 Аль Бано

Музыкант также назвал себя «самым мирным человеком» и выразил недоумение, почему его предполагаемые «дружеские отношения» с Владимиром Путиным служат для правительства Украины доказательством его вины.

Говорить о «дружбе» с Путиным было бы не слишком корректно, они виделись лишь три раза в жизни, при этом Аль Бано считает президента России «выдающимся человеком».

Позже в интервью Sky Tg 24 Аль Бано сказал, что считает действия украинских властей «полным дурдомом».