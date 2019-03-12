Нью-Йорк, США, 12 марта, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Фондовый рынок США сохраняет тенденцию к росту, несмотря на обрушение котировок Boeing после катастрофы в Эфиопии, 12 марта передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Единственным индексом рынка, отреагировавшим негативно на падение акций Boeing и связанных компаний, является Dow Jones — к настоящему моменту промышленный индекс снизился на 34,54 пункта (0,13%), до 25 616,34 пункта.

При этом индекс S&P 500 вырос на 6,19 пункта (0,22%), до 2789,49 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 7,06 пункта (0,09%), до 7565,12 пункта.

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