Алжир, 12 марта, 2019, 18:18 — ИА Регнум. В интервью 1965 года после военного переворота, возглавленного полковником Хуари Бумедьеном, молодой Абдель Азиз Бутефлика сказал: «Только алжирский народ имеет историческое значение, и он единственный, кто может претендовать на это». Ирония истории: алжирский народ вернул себе ведущую роль, борясь с режимом, который ранее сам прибег к этому «историческому источнику дохода», чтобы удержаться у власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Об этом сегодня, 12 марта, в издании El Mundo рассуждают эксперты — преподаватель международных отношений в мадридском Университете Комплутенсе Лоренс Тьё и глава аналитической группы по изучению арабских и мусульманских обществ в университете Кастилии и Ла-Манчи Мигель Хернандо де Ларраменди.

Заявление президента Бутефлики о переносе выборов, запланированных на 18 апреля, и снятии своей кандидатуры было воспринято как первая победа алжирского населения. Народные протесты против пятого срока Бутефлики (но не только против него), во главе которых оказалась молодежь, стали неожиданными и беспрецедентными в алжирской истории с момента получения страной независимости. Это произошло как за счет географического охвата, так и благодаря мирному и стабильному характеру выступлений.

Манифестации, которые с пятницы 22 февраля 2019 года проходили в Алжире почти ежедневно, затронули не только столицу, но и многие другие города. На протяжении трех недель протесты поддерживали как молодые люди, так и представители среднего класса: адвокаты, судьи, журналисты… Все они боролись с «фарсовой призрачной кандидатурой», воспринятой как однозначное оскорбление и невыносимое унижение.

«В каком-то смысле кандидатура Бутефлики, выставленная на пятый президентский срок, несмотря на недееспособность (к которой привел сердечный приступ 2013 года), стала той каплей, которая переполнила чашу. Переживаемая как коллективное унижение, она сработала как катализатор протестов всестороннего характера. Эта национальная повестка дня позволила преодолеть противоречия и раздробленность общества… сплотив его перед лицом общей цели — покончить с маскарадом переизбрания недееспособного президента», — пишет El Mundo.

По сравнению с этим беспрецедентным народным движением появившийся сейчас ответ Бутефлики выглядит попыткой выиграть время после года паралича и проконтролировать переходный процесс. Он показывает отсутствие связи между обществом и вцепившимися во власть кланами, лишенными возможности услышать народ и понять его требования.

«Временные рамки процесса можно будет расширить за пределы 2019 года, назначив новую дату выборов президента на 2020 год. Имея продуманный контролируемый график, режим в очередной раз сделает ставку на затухание протестов. Всё указывает на то, что эти расчеты могут не оправдаться и в любом случае оказаться под угрозой, если обещанные вчера реформы не осуществить в ближайшее время», — считают эксперты.

Развитие событий показывает, что позиция армии и разведслужб пока остается решающей. Они ключевые фигуры системы, и именно их поведение обеспечивает возможность изменений в балансе сил кланов и группировок. «Упорство протестующих означает, что «египетский сценарий» (похожий на то, как в 2011 году вооруженные силы этой страны пожертвовали президентом Мубараком) остается вполне возможным для режима, если давление улиц продолжится», — резюмирует El Mundo.