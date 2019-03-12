Лондон, 12 марта, 2019, 18:14 — ИА Регнум. «Третьих переговоров не будет», — сказал глава Европейской комиссии перед тем, как премьер-министр Соединенного Королевства заявила: после визита в Страсбург она получила механизмы, имеющие обязательную юридическую силу, которых требовала Палата общин как условие принятия правительственного плана Брексита.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Дьявол, как обычно, кроется в деталях, и оппозиционные парламентарии восприняли со скептицизмом свежие известия», — отмечает El Pais. В последние дни Тереза Мэй работала на основании предельно ясного «мандата», полученного от парламента: ей нужно было изменить ранее согласованные с Брюсселем положения насчет «бэкстопа» — так называемой «ирландской гарантии» — чтобы получить поддержку Палаты общин. Предыдущий договор Мэй потерпел сокрушительное поражение на первом голосовании 15 января.

«Бэкстоп» — своего рода гарантия, которую Евросоюз потребовал включить в соглашение о выходе, подписанное Лондоном. Она подразумевает, что Соединенное Королевство будет входить в европейский таможенный союз на протяжении почти двух лет переходного периода, который должен начаться 29 марта. Если в течение этого срока сторонам не удастся окончательно договориться насчет своих будущих взаимоотношений, территория Северной Ирландии останется частью таможенного союза и внутреннего рынка Европы.

Это способ гарантировать, что между «двумя Ирландиями» не возникнет жесткой границы, нарушающей условия мира из Соглашения страстной пятницы. Боязнь того, что из-за «ирландской гарантии» Великобритания застрянет в ловушке на неопределенный срок (а эта перспектива категорически неприемлема для консерваторов-евроскептиков), стала основным препятствием для продвижения плана властей в Вестминстере.

«Мы договорились о совместно управляемом механизме, обладающем юридической силой, сопоставимой с самим соглашением о выходе. Он гарантирует, что ЕС не сможет действовать таким образом, чтобы сделать «бэкстоп» постоянным состоянием. Если такое произойдет, то Соединенное Королевство активирует арбитражный механизм, приостанавливающий действие «ирландской гарантии», — объяснила Тереза Мэй в пресс-центре Европейского парламента в Страсбурге, где поздно вечером в понедельник прошла ее срочная встреча с Юнкером.

Мэй также добавила, что обе стороны согласились с этой минуты начать обсуждение будущих коммерческих взаимоотношений в рамках решений, альтернативных «бэкстопу». Конкретные предложения должны быть разработаны к декабрю 2020 года. Наконец, премьер-министр особо подчеркнула, что Соединенное Королевство выпустит одностороннюю декларацию, в которой будет сказано: в случае применения «бэкстопа» и провала переговоров о будущих отношениях Великобритания прибегнет к мерам, прекращающим действие механизма.

Сегодня у Мэй и ее команды тяжелый день: скептицизм, царящий в Вестминстере, будет сильно мешать британскому лидеру убедить противников ЕС и умеренных депутатов обоих партий, что достигнутое в последний момент соглашение принципиально отличается от всех альтернатив, предлагавшихся и обсуждавшихся в последние дни, считает испанское СМИ.