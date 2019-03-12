Москва, 12 марта, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 12 марта отстранил сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова от должности. Это решение принято по ходатайству следствия на время расследования уголовного дела в отношении него, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Kchr.ru Рауф Арашуков

Напомним, Рауф Арашуков был задержан в стенах Совета Федерации 30 января 2019 года. Его арестовали, предъявив обвинение в причастности к ряду убийств, оказании давления на свидетелей, участии в преступном сообществе, похитившем газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей.

В ходе заседания сторона следствия заявляла, что обвиняемый может использовать свой пост для оказания давления на свидетелей и влиять другим образом на ход расследования.

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В верхней палате парламента РФ Рауф Арашуков работал с осени 2016 года. Он стал представителем от исполнительной власти республики в возрасте 30 лет. До этого он имел опыт работы депутатом гордумы Ставрополя. Едва окончив институт, в 23 года он был назначен министром социального развития Карачаево-Черкесии. Работал также в должности советника главы республики и главы Хабезского района. В настоящее время арестованный сенатор находится в СИЗО «Лефортово».

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Как сообщало ИА REGNUM, в один день с Рауфом Арашуковым был задержан и его отец — Рауль Арашуков — советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз». Его обвиняют в создании преступного сообщества с целью хищения газа. По делу Арашуковых проходят уже более 10 человек, в том числе руководители ряда газовых компаний Юга России и Северного Кавказа.

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