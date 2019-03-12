Архангельск, 12 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Ведущие российские и зарубежные судостроители встретятся этим летом в Архангельске, чтобы обсудить проблемы и перспективы отрасли в контексте освоения Арктики.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, второй международный форум «Судостроение в Арктике» состоится 20−21 июня. Организаторами мероприятия выступают агентство регионального развития и судостроительный кластер Архангельской области.

На данном этапе идет обсуждение концепции предстоящего форума, а также уточняются детали его программы.

«Как и в прошлом году, главная цель форума — сфокусировать внимание профессионального сообщества на возможностях и сложностях, связанных с развитием судостроительной отрасли России в контексте освоения Арктики. Кроме того, мы должны объединить усилия различных ветвей власти, бизнеса и науки для решения прикладных задач, сформулировать предложения и наметить пути для дальнейшего развития российского судостроения», — отметил руководитель центра кластерного развития, входящего в состав агентства, Михаил Махин.

Ожидается, что участниками форума станут ведущие российские и зарубежные судостроительные, машиностроительные, проектные компании. Организаторы форума надеются на конструктивный диалог судостроителей и проектировщиков с судоходными компаниями и предприятиями, осуществляющими деятельность в Арктике, заинтересованными в создании современного и эффективного флота.

Среди предполагаемых тем для обсуждения на форуме заявлены: решение задач освоения российского шельфа и обеспечение развития судостроения с использованием государственных мер поддержки; современные отечественные и мировые практики, применяемые в судостроении; технологии использования СПГ для арктических проектов и другие.

Напомним, в прошлом году власти Архангельской области заявили о том, что работа регионального судостроительного кластера выходит на новый уровень. В частности, по поручению губернатора была учреждена управляющая компания «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области». Приоритетами были названы международная кооперация и экспорт.

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