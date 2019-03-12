Брюссель, 12 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Министры стран Европейского союза во вторник, 12 марта, утвердили решение о расширении чёрного списка офшоров, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

До сегодняшнего дня в списке фигурировали пять территорий: Американское Самоа, Самоа, Американские Виргинские острова, Гуам, Тринидад и Тобаго.

Теперь же в перечень добавились ещё 10 юрисдикций: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату и Доминиканская Республика.

В сообщении отмечается, что в течение года Еврокомиссия проводила анализ деятельности около ста государств, в том числе оценивая их налоговую прозрачность, и пришла к выводу, что большинство стран привели своё налоговое законодательство в соответствие с международными стандартами.

Напомним, черный список офшоров был создан Брюсселем в 2017 году в соответствии с 4-й директивой ЕС против отмывания денег. В него входят офшоры, которые, по мнению Европейского союза, не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают достаточных мер по борьбе с налоговыми преступлениями.