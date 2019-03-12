Симферополь, 12 марта, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Правительство Крыма выделит финансовую помощь на зарплаты сотрудников госпредприятия «Крымские морские порты». Об этом 12 марта на встрече с руководством и представителями профсоюзов предприятия заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Victor Korniyenko Феодосийский морской порт

«В течение месяца будет выделено 240 миллионов рублей для этих целей», — сообщил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приостановили ликвидацию ООО «Морская дирекция», которую в начале 2018 года решили упразднить в связи с открытием Крымского моста. После глава РК Сергей Аксёнов пообещал сохранить работу сотрудникам феодосийского порта и увеличить его эффективность.

«Никакого сокращения на 20% не будет, наоборот, надо повышать эффективность, чтобы достичь самоокупаемости. В программе по развитию портов обозначены перспективы по использованию мощностей вашего порта», — заверил людей глава РК.

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