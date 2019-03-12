Москва, 12 марта, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В Совфеде не исключат, что Европарламент принял антироссийскую резолюцию под выборы на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Клинцевич Франц

«Не исключаю, что резолюция целенаправленно принята под украинские выборы. Если это действительно так, то европейские парламентарии повели себя крайне безответственно, сослужив дурную службу украинскому народу», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, «выступление депутатов Европарламента против строительства «Северного потока — 2» означает, что они не осознают стратегических интересов Европы, единой Европы».

Европарламент принял антироссийскую резолюцию, где содержится призыв остановить строительство «Северного потока — 2».