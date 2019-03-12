Красноярск, 12 марта, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, приехавший в Красноярск на закрытие XXIX Всемирной зимней Универсиады, считает, что Студенческие игры дали толчок развитию Красноярска. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое заявление премьер-министр сделал 12 марта в ходе рабочей встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Government.ru Премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Красноярского края Александр Усс

«Что скрывать, Универсиада дала толчок развитию Красноярска, причём хороший толчок, я имею в виду не только спортивную инфраструктуру, которая по многим показателям — мирового уровня, но и развитие города в целом, что для горожан ещё важнее», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства РФ.

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По словам губернатора края Александра Усса, потребовались большие усилия для того, чтобы Красноярск к Универсиаде выглядел достойно, так как это «индустриальный город, не курортный». Усс поблагодарил федеральные власти за помощь.

Что касается спортивной инфраструктуры, главной задачей Усс видит её дальнейшее регулярное использование на полную мощность.

«Есть ряд объектов, применительно к которым у нас нет никаких проблем, имеются в виду те же самые ледовые дворцы, Академия биатлона… Но есть специальные виды спорта, такие как фристайл. У нас, конечно, талантливые ребята, некоторые из глубинки успешно выступили на Универсиаде, но пока высоких специалистов в этой области нет. Поэтому, учитывая уникальные характеристики кластера «Сопка», есть предложение, поддержанное и президентом нашей страны, сделать на этой базе федеральный, а может быть и международный учебно-тренировочный центр», — сказал Усс.

Касаемо кластера «Радуга», его передадут Сибирскому федеральному университету. Другие объекты, ледовые дворцы будут использоваться для работы местных спортшкол, для массового катания горожан.

«Мы хотели бы просить о том, чтобы Красноярск стал серьёзной опорной точкой для проведения крупных соревнований российского и международного уровней. Учитывая, что не за горами и Олимпиада в Пекине, учитывая и близость к Пекину, и сходство часового пояса, возможно, по ряду видов спорта именно Красноярск мог бы быть базой для подготовки спортсменов», — считает красноярский губернатор.

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При этом он подчеркнул, что имеются «конкретные планы», касающиеся реконструкции общественных пространств, «дальнейшего наведения порядка в городе».

Усс уверен, что «Универсиада даёт очень серьёзный экономический эффект в целом». В том числе это должно коснуться малого бизнеса и туризма, которые в Красноярском крае, ориентированном на крупные экспортные предприятия сырьевой направленности, не очень развиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске отгремело грандиозное спортивное событие — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. На подготовку и проведение Студенческих игр было затрачено порядка 80 млрд рублей. С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта. В их числе спортивный комплекс, центр Красноярска, трассы, дома, общежития для студентов и деревня Универсиады.

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Победу на Универсиаде в Красноярске одержала Россия, завоевавшая 41 золотую медаль, 39 серебряных и 32 бронзовых. На втором месте — Южная Корея (шесть золотых медалей, по четыре — серебряных и бронзовых), на третьем — Япония (пять золотых медалей, по четыре серебряных и бронзовых).