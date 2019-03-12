Курган, 12 марта, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Кадровый образовательный проект для молодёжи «Энергия Зауралья — школа Команды 45» стартовал 12 марта в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

США ЕС агрессия

Презентация проекта состоялась в рамках заседание молодёжного правительства Курганской области. Проект поддержал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

С 12 марта на сайте проекта начался сбор заявок желающих. Все анкеты пройдут конкурсный отбор, в результате которого будут определены 220 участников. По словам председателя молодёжного правительства Александра Городских, географически проектом будет охвачена вся Курганская область.

На первом этапе участникам предстоит обучение технике публичных выступлений, риторике, развитию креативного мышления и основам принятия решений. Организаторы обещают, что занятия с ними будут вести известные на Урале и в России тренеры.

Вторым этапом проекта станут мотивационные встречи с известными политиками, предпринимателями и промышленниками региона, которые расскажут о своих историях успеха.

После финального отбора лучшие участники будут приглашены в значимые региональные проекты и получат возможность стать членами новой управленческой команды Курганской области.

Как отметил член молодёжного правительства Александр Шмыков, организаторы ставят своей задачей «заразить молодежь креативностью, оптимизмом, бодростью и инициативой».

«У нового руководства нашей области появляются новые интересные проекты, они будут развиться и потребуют квалифицированных молодых подготовленных и инициативных специалистов», — выразил уверенность Шмыков.

«Задача муниципальной власти, правительства региона создать такую среду для жизни, чтобы молодежь захотела оставаться жить и работать в области, — сказал первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян. — И когда она сама выходит с такой инициативой, задача власти — поддержать ее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о создании в России целой системы проектов и конкурсов личностного роста, в частности — «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал» и «Лидеры России». Обращаясь к молодёжи, Путин сказал: «Всё это создаётся для того, чтобы вы использовали эти возможности. И призываю вас активно и смело пользоваться этим, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране».

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», с помощью которого выявляются и поддерживаются лучшие управленцы страны в возрасте 25−55 лет. Около 80 финалистов и победителей конкурса уже получили назначения, в том числе — на должности заместителей министров федерального Правительства.

По аналогии с «Лидерами России» главы ряда регионов запустили собственные кадровые конкурсы. В Нижегородской области в рамках проекта «Команда правительства» определяются кандидаты на замещение вакантных должностей государственной и муниципальной службы. Серьёзные назначения получили и победители конкурса «Мой Дагестан». Один из них — Агарагир Кагиргаджиев — возглавил республиканское министерство имущества.