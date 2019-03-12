Москва, 12 марта, 2019, 18:33 — ИА Регнум. США хотят экономически уничтожить Европу, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание министра энергетики США Рика Перри, пообещавшего новые санкции в отношении проекта «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Я к этому отнёсся не как к терроризму, а как к учебнику, — сказал Делягин. — Если вы хотите жить в современном мире, вы должны раз и навсегда забыть о любых правилах приличия. Вы должны вести себя вот так вот. И в отношении Украины, и в отношении Польши. И в отношении Трампа тоже. Эти люди никакого языка, кроме языка рэкета и рейдерства, не понимают. Себестоимость американского газа на 30% выше. И будет выше. Смысл этой операции не в том, чтобы лишить нас прибылей, а в том, чтобы уничтожить Европу экономически».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Перри, власти США рассматривают варианты дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Американский министр вновь повторил позицию Вашингтона по этому вопросу. США считают, что проект этот вовсе не экономический, а чисто политический. В Вашингтоне уверены, что Европейскому союзу следует как можно сильнее диверсифицировать свой энергетический сектор и закупать энергоносители от большего числа поставщиков.

«Наш сигнал европейским странам — мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов. «Северный поток — 2» — не экономический, это больше политический трубопровод», — сказал Перри.