Душанбе, 12 марта, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Отремонтировать и установить все снесенные ранее памятники в Парке Победы предложил глава художественного фонда Таджикистана Олим Рабиев, сообщает «Азия-Плюс». Отмечается, что в министерстве культуры страны это предложение поддерживают.

Бессмертный полк. Душанбе

По словам Рабиева, памятники, установленные на территории страны, а позже снесенные по разным причинам, по сей день являются частью истории Таджикистана. Они должны сохраняться для потомков.

Поэтому памятники можно и нужно «воскресить» и установить в одном месте. Так, памятники, имеющие отношение к СССР, можно перенести и установить в Парке Победы, имеющем обширную территорию, считает Рабиев.

Большинство памятников, демонтированных за последние годы в Душанбе, хранится в мастерской худфонда Таджикистана.

Напомним, что во времена существования Советского Союза на территории Таджикистана было установлено большое количество памятников. Значительная часть из них после распада СССР была демонтирована. Наблюдатели предполагают, что возможность аккумулировать памятники советской эпохи в одном парке позволит и далее продолжать их демонтировать по всей стране, избегая обвинений в десоветизации истории.

Читайте также: Таджикистан во тьме. Для его властей наша война не Отечественная…