Москва, 13 марта, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Строительство дублёра Щёлковского шоссе является чисто коммерческим проектом и повлечёт за собой разрушение и последующую деградацию национального парка «Лосиный Остров». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Союза общественных экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

Nikiforovvb Лосиный остров

Эксперт полагает, что решения по строительству трассы на Щёлковском направлении могут быть связаны с необходимостью проложить платные участки дороги для передвижения грузового транспорта. Сейчас в столице действует запрет на въезд грузового транспорта через центр Москвы и территорию МКАД.

«Понятно, для грузового транспорта вместо 300 км удобнее ехать через Москву 60. Это чисто коммерческий проект, если будут введены платные участки, он будет окупаться, но только определенной частью людей, кто с этого «будет иметь». Для остального населения и экологии города последствия будут таковы, что «Лосиный Остров» начнет деградировать достаточно быстро», — отметил Фролов.

Эколог напомнил, что вдоль границ парка также пройдёт часть Северо-восточной хорды, ради строительства которой в столице уже было уничтожено более 100 га исторического парка Кусково. В парке «Лосиный Остров» есть такие участки леса, которые за всю историю его существования ни разу не вырубались.

«Это большой ущерб, и ничем его компенсировать нельзя. Многовековые деревья вырубят, и взамен посадят тонкие «палочки», 2/3 которых загнутся. Идёт уничтожение уникального парка», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил у премьер-министра России Дмитрия Медведева разрешения изменить границы национального заповедника федерального значения «Лосиный Остров».

По мнению эколога, для минимизации ущерба от строительства трассы, в первую очередь необходимо не принимать решения по отчуждению территорий в составе национального парка.