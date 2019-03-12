Киев, 12 марта, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Решение партии «Народный фронт» игнорировать президентские выборы и готовиться к выборам в Верховную раду — ошибочное, политической силе Яценюка — Турчинова — Авакова нужно было поддержать действующего президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты в президенты Украины

Такое мнение в интервью LIGA.net, опубликованном 11 марта, выразил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Я — член партии «Народный фронт», но на последнем съезде «Народный фронт» принял решение готовиться к парламентской кампании, не замечая президентской. А я считаю такое решение ошибочным, потому что сейчас надо подтвердить украинский курс, остановить реванш, и поэтому партии нужно активно участвовать в президентской кампании и поддержать действующего президента», — сказал он.

Отвечая на вопрос, что он лично планирует делать, если на президентских выборах победит Владимир Зеленский или Юлия Тимошенко, вице-премьер нынешнего правительства Украины заявил:

«Я исхожу из того, что никто из названных вами кандидатов не победит на этих выборах, а значит, сохранится курс страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию, на усиление украинской идентичности».

Что же касается перспектив Арсения Яценюка, по мнению Кириленко, его уровень и политический опыт позволяют занимать любую должность в стране.

«Сейчас Яценюк отказался баллотироваться на пост президента. Это, по моему мнению, он сделал правильно», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что на съезде 2 февраля лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах, так как партия готовится к парламентским выборам, которые должны состояться осенью 2019 года.

Согласно данным последнего опроса, проведенного в начале марта социологической группой «Рейтинг», первое место в президентском рейтинге занимает Владимир Зеленский (среди тех, кто определился с выбором, его готовы поддержать 24,7%), на второй позиции лидер «Батькивщини» Юлия Тимошенко (18,3% поддержки), третий — действующий президент Петр Порошенко с результатом 16,8% голосов.

Любопытно, что, по мнению участников опроса, больше всего шансов на победу есть у действующего президента — в то, что победит именно Порошенко, верят 22% украинцев. Победу Тимошенко прогнозируют 20%, Зеленского — 18% респондентов.