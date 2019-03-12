Симферополь, 12 марта, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В Крыму стоимость проезда в общественном городском транспорте вырастет на 3−4 рубля. Об этом 12 марта сообщил республиканский министр транспорта Сергей Карпов по итогам совещания с перевозчиками в Симферополе.

Барвенковский Троллейбус. Ялта

«Цена на маршрутах поднимается, но всё равно она получается ниже среднестатистической по Южному федеральному округу. В тех городах, где на данный момент проезд стоит 11 и 12 рублей, тариф вырастет до 15 рублей. В остальных муниципалитетах будет 17 рублей», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что крымские перевозчики давно жалуются на отсутствие средств и просят повысить цены за проезд, однако до сих пор практически никто из них не предоставил никаких реальных расчётов.

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