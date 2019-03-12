София, 12 марта, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром экспорт» официально известила письмом болгарские власти о прекращении транзита газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года, сообщила 12 марта журналистам министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

В интервью болгарскому телеканалу BTV она сообщила о полученном официальном письме от «Газпром экспорта», в котором указан срок остановки транзита.

При этом болгарский министр заявила, что у правительства Болгарии есть право требовать через суд компенсации за неполученные платежи, которые должны были получать до 2030 года. К этому варианту болгарские власти могут обратиться в том случае, если по территории страны не пройдет вторая ветка газопровода «Турецкий поток».

Напомним, Трансбалканский коридор выполняет функцию транзита российского газа через Украину, Молдавию и Румынию в Болгарию и в Турцию.